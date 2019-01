UFFICIALE: Cremonese, arriva Soddimo dal Frosinone

Fonte: www.uscremonese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Frosinone le prestazioni sportive di Danilo Soddimo. Il calciatore sarà legato alla società grigiorossa da contratto pluriennale.

Nato a Roma il 27 settembre 1987, centrocampista, Soddimo è entrato a far parte del Settore Giovanile della Sampdoria nel 2004 e con i blucerchiati ha esordito in Serie A il 30 aprile 2006 nell’1-1 con l’Udinese. In carriera ha indossato le maglie di Sambenedettese, Ancona, Salernitana, Pescara, Grosseto e, dal 2013, Frosinone. Danilo ha disputato 42 gare in Serie A realizzando 1 gol e 190 in Serie B andando a segno 19 volte.

Soddimo sarà presentato alla stampa mercoledì 9 gennaio, alle ore 11, presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.