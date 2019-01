© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Brighenti al Monza Calcio 1912.

Arrivato in grigiorosso all’inizio della stagione 2013/14, Brighenti nelle cinque stagioni e mezza in grigiorosso ha disputato in campionato 179 partite realizzando 67 gol, l’ultimo dei quali nella vittoria conquistata con il Livorno nella stagione in corso. Il capitano è stato uno dei protagonisti della trionfale stagione 2016/17, culminata con la promozione in Serie B.

A Brighenti va il sincero ringraziamento dell’U.S. Cremonese per la professionalità e l’impegno che hanno contraddistinto la sua esperienza in grigiorosso e i migliori auguri per la nuova avventura che lo attende.