UFFICIALE: Cremonese, dall'Inter arriva il centrocampista Xian Emmers

L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Internazionale F.C. le prestazioni sportive di Xian Emmers.

Nato a Lugano (Svizzera) il 20 luglio 1995, centrocampista, Emmers ha iniziato nel settore giovanile del Genk, in Belgio, per poi passare all’Inter dove ha disputato i campionati Under 17 e Primavera. Nazionale Under 19 del Belgio, durante il pre campionato è stato aggregato alla Prima squadra allenata da Luciano Spalletti.