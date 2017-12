UFFICIALE: Cremonese, Juanito Gomez è grigiorosso

Fonte: uscremonese.it

© foto di Federico Gaetano

L’U.S. Cremonese comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Juan Ignacio “Juanito” Gomez Taleb.

Juanito Gomez, nato a Santa Fe (Argentina) il 20 maggio 1985, attaccante, arriva in grigiorosso a titolo definitivo dopo essersi svincolato la scorsa estate dall’Hellas Verona. Cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal de Sarandì Colon, la squadra di Santa Fe, si è trasferito in Italia nella stagione 2004/05, giocando con il Ferentino in serie D. Successivamente ha esordito in serie B con la Triestina ed ha indossato la maglia del Bellaria Igea Marina. Passato all’Hellas Verona, ha legato il proprio nome alla doppia promozione del Gubbio dalla C2 alla B e alla lunga militanza con l’Hellas dove ha giocato 88 partite in Serie A, realizzando 12 gol.