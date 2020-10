ufficiale Cremonese, preso dal Parma il difensore centrale Fornasier

vedi letture

Si muove ancora il mercato del Parma, ma in uscita. Il club ducale ha infatti ceduto alla Cremonese il difensore classe 1993 Michele Fornasier. Ecco il comunicato del club lombardo: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal PARMA CALCIO 1913 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Fornasier. Nato a Vittorio Veneto il 22 agosto 1993, Fornasier è un difensore centrale cresciuto nei settori giovanili di Conegliano, Fiorentina e Manchester United. Con lo United ha vinto una FA Youth Cup. Tornato in Italia, il suo percorso è proseguito con Sampdoria, Pescara e Venezia. Passato al Parma, ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Trapani. Vanta oltre 200 presenze tra i professionisti, 32 delle quali in Serie A".