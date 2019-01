Fonte: www.uscremonese.it

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

L’U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.S. Cittadella le prestazioni sportive del calciatore Luca Strizzolo.

Nato a Udine il 29 aprile 1992, Strizzolo è un attaccante cresciuto nel Settore Giovanile del Pordenone. In carriera ha indossato anche le maglie di Novara, Pisa, Treviso e Real Vicenza. Passato al Cittadella, ha esordito in Serie B nel 2016/17. Con i veneti ha disputato 75 partite, realizzando 15 gol tra B e C.