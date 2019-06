UFFICIALE: Cremonese, rinnovo annuale per il capitano Claiton

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo annuale di Claiton Dos Santos, difensore centrale classe ‘84 che con la maglia grigiorossa ha collezionato 62 presenze (con 5 reti) negli ultimi due campionati.

“Sono onorato di far parte del progetto per il terzo anno consecutivo – dice il capitano sul sito ufficiale – Credo sia doveroso ringraziare la proprietà, la società e i direttori per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata, fiducia che con il resto del gruppo dovremo ripagare sul campo. Sarà fondamentale ripartire dal clima positivo che si è creato nella passata stagione a partire dalla gara vinta allo Zini con il Benevento per migliorarci sempre più. Personalmente non vedo l’ora che arrivi il 10 luglio per tornare a lavorare, preparando al meglio la mia nuova avventura in grigiorosso”.