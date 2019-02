© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’U.S. Cremonese comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Paulo Sergio Bettanin per la risoluzione consensuale del contratto.

L’U.S. Cremonese ringrazia Paulinho per la professionalità dimostrata sul campo e nel lavoro quotidiano durante la sua esperienza in grigiorosso e per il senso di responsabilità manifestato nella scelta di concludere anticipatamente il rapporto di lavoro in essere con la Società.

A Paulinho l’augurio di poter recuperare al meglio le proprie potenzialità atletiche.