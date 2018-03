UFFICIALE: Cremonese, tesserato l'attaccante Camara

Fonte: uscremonese.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’U.S. Cremonese comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Abel Issa Camara. Nato a Lisbona il 6 gennaio 1990, attaccante, Camarà arriva in grigiorosso a titolo definitivo a parametro zero. Il giocatore portoghese ha militato nel Belenenses, nel’lEstrela Amadora e nel Beira Mar. Pe lui esperienze anche in Romania (Petrolul Ploiesti), Arabia Saudita (Al-Faisaly) e Cipro (Pafos). Con la maglia della Belenenses ha disputato i preliminari di Europa League.