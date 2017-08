UFFICIALE: Cremonese, tesserato l'ex Livorno Paulinho

© foto di Federico Gaetano

L'U.S. Cremonese comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Paulo Sergio “Paulinho” Betanin.

Paulinho, nato a Caxias do Sul (Brasile), il 10 gennaio 1986, arriva in grigiorosso a titolo definitivo. L’attaccante italo-brasiliano torna in Italia dopo l’esperienza con l’Al-Arabi, club del Qatar. Cresciuto nella Juventude di Caxias do Sul, nel 2004 ha fatto il suo esordio in Italia con il Livorno. In carriera ha indossato anche la maglia di Grosseto e Sorrento.