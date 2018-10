UFFICIALE: Crotone, Antonio Galardo nuovo club manager

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Il Football Club Crotone comunica di aver affidato ad Antonio Galardo il ruolo di Club manager. Galardo avrà la responsabilità, rapportandosi direttamente alla Società, delle attività relative alla gestione della prima squadra. Dopo l’ottimo lavoro svolto in questi anni come direttore tecnico del settore giovanile, la bandiera rossoblù è stata promossa in prima squadra. Quasi 400 le presenze e 15 le stagioni in cui Galardo ha indossato la casacca pitagorica, con l’ultima apparizione sul rettangolo di gioco il 9 agosto del 2015, giorno in cui il Crotone ha deciso anche di ritirare la sua maglia, la numero 4, che sarà sempre e solo quella di Galardo.