UFFICIALE: Crotone, arriva l'esterno Jankovic dalla SPAL

Fonte: fccrotone.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto, dalla Spal Srl le prestazioni sportive del calciatore Marko Janković.

Nato a Cetinje (Montenegro) il 9 luglio 1995, Marko è cresciuto calcisticamente nel Partizan, militando successivamente con Teleoptik (Serbia), Olympiakos (Grecia), Ofk Belgrado (Serbia) e Maribor (Slovenia) per poi tornare a vestire, nella stagione 2016/2017, la maglia del Partizan fino al gennaio 2019 quando è stato acquistato dalla Spal.

Nel suo curriculum vanta 16 presenze e un gol con la maglia della nazionale del Montenegro, 7 presenze e un gol in Europa League, 1 campionato serbo, 3 coppe serbe e una coppa slovena.

Jankovic è in grado di svariare lungo tutto il fronte d’attacco, è molto dotato tecnicamente ed è in possesso di un gran mancino. Ora è pronto per vivere una nuova ed appassionante avventura con la maglia rossoblù.

Benvenuto, Marko!