© foto di Andrea Rosito

Un arrivo e una conferma per il Crotone. Il club calabrese ha infatti annunciato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’AC Milan le prestazioni sportive di Gabriele Bellodi, difensore classe 2000 prodotto del vivaio rossonero. La conferma è invece relativa a Marcos Curado: il difensore argentino '95, già a Crotone l'anno scorso, torna in prestito dal Genoa per un'altra stagione, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto per il Crotone e controriscatto in favore del Genoa.