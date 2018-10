UFFICIALE: Crotone, esonerato Stroppa. Panchina a Massimo Oddo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico mister Giovanni Stroppa. In vista del match infrasettimanale di mercoledì contro il Lecce la panchina è stata affidata al tecnico della primavera Ivan Moschella, in attesa dell’arrivo a Crotone del nuovo allenatore Massimo Oddo. A mister Stroppa ed a tutto il suo staff va il ringraziamento da parte della società per l’impegno profuso.