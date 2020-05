ufficiale Crotone, risoluzione consensuale per Moreno Rutten

Il Football Club Crotone rende noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto economico per le prestazioni sportive del calciatore Moreno Rutten.

A Moreno va il ringraziamento per il percorso vissuto in rossoblù ed un in bocca al lupo per la sua carriera.