© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Crotone, attraverso i propri canali, comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto economico per le prestazioni sportive del calciatore Adrian Stoian, la cui naturale scadenza era prevista per il 30 giugno 2019. Arrivato in rossoblù nel gennaio 2015, insieme a Stoian, 131 partite e 13 reti con gli squali, il club calabrese ha compiuto un percorso straordinario arrivando a disputare ben due campionati nella massima serie italiana.