UFFICIALE: Doppio colpo del Cosenza, presi Schiavi e Baez

© foto di Andrea Rosito

Doppio colpo per il Cosenza. La società calabrese, nel corso degli ultimi minuti, ha infatti ufficializzato gli innesti del difensore Raffaele Schiavi prima, dalla Salernitana, e poi dell'attaccante uruguayano, prelevato dalla Fiorentina, Jaime Baez (in foto). Ecco i comunicati.

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società U.S. Salernitana 1919 per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Raffaele Schiavi, che ha firmato un contratto biennale con scadenza il 30 giugno 2021. Il difensore, nato a Cava de’ Tirreni il 15 marzo 1986, vanta una decennale esperienza nel campionato cadetto, avendo collezionato 280 gettoni di presenza così distribuiti: 71 con la maglia della Salernitana, 10 con quella del Frosinone, 16 nel Catania, 22 con il Pescara, 29 con lo Spezia, 28 con il Padova, 37 con il Vicenza, 63 con il Lecce e infine 4 con il Brescia. Al suo attivo anche 14 reti. Nel suo personale palmares annovera inoltre 14 gare nel campionato di Serie A nelle fila del Lecce. Inizia ora la nuova avventura nel branco!

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società ACF Fiorentina per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Jaime Báez Stábile. L’attaccante, nato a Montevideo (Uruguay) il 25 aprile 1995, diventa rossoblù a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2022. Per lui si tratta di un ritorno. Ha già militato infatti nelle fila del Cosenza nella passata stagione, conclusa con uno score di 25 presenze, 1 gol e 9 preziosissimi assist. Mister Braglia ora può averlo nuovamente a disposizione per il campionato di Serie BKT 2019/2020".