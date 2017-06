UFFICIALE: Doppio colpo per l'Avellino: riscattato Laverone, preso Pecorini

© foto di Federico Gaetano

L'Avellino ha comunicato sul proprio sito un doppio colpo di mercato. La società irpina ha riscattato dalla Salernitana l'esterno Lorenzo Laverone, classe '89, che ha firmato un contratto per i prossimi tre anni. Laverone continuerà così in biancoverde dopo la stagione appena conclusa in cui ha collezionato 20 presenze. L'altro acquisto della società campana è invece il difensore Simone Pecorini, classe '93, che arriva dalla Virtus Entella a titolo definitivo. Anche per lui contratto triennale.