Il Pescara si muove per il settore giovanile ingaggiando due difensori in erba. Daniel Dumbravanu (18), dal doppio passaporto moldavo e romeno, arriva in prestito dalla Primavera del Genoa, mentre Klidi Mbjeshova proviene a titolo definitivo dalla formazione under 15 dello Sporting Martinsicuro. Contratti già registrati.