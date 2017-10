UFFICIALE: Empoli, Cecconi supervisore del settore giovanile

Fonte: http://www.empolicalcio.net/

L´Empoli FC comunica di aver affidato a Luca Cecconi il ruolo di supervisore tecnico del settore giovanile.

"Sono molto contento di essere tornato ad Empoli - ha dichiarato Cecconi -. Per me è davvero un piacere essere nuovamente in una società dove in passato sono stato molto bene, dove conosco molto persone e so bene come si lavora. Il mio compito è quello di andare ad affiancare il responsabile del settore giovanile Marco Bertelli, mettendo al servizio dell´Empoli le mie capacità. L´obiettivo è quello di crescere, provando a migliorare il lavoro di un settore giovanile che da sempre è riconosciuto tra i migliori a livello nazionale. Porto le mie competenze, andando ad occuparmi principalmente del lato tecnico e sotto questo punto di vista andrò a dare il mio contributo al fine di ottenere i migliori risultati.

Per Cecconi si tratta di un ritorno in azzurro: da calciatore ha vestito la maglia dell´Empoli per due stagioni (1983-84 e 1985-86); da allenatore ha invece guidato la Primavera dal 1999 al 2003, conquistando un Torneo di Viareggio 2000. In seguito ha lavorato per Prato e Bologna.