ufficiale Empoli, dalla Juventus arriva in prestito il giovane Olivieri

L’Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Marco Olivieri.

Marco Olivieri è un’attaccante italiano nato a Fermo il 30 giugno 1999. Arriva nel settore giovanile azzurro nel 2014, arrivando con l’Under 17 alla finale scudetto e con la Primavera in due occasioni ai playoff. Nell’estate del 2017 passa alla Juventus, dove gioca prima in Primavera e poi nella formazione Under 23 che prende parte al campionato di Serie C. Lo scorso giugno debutta in Serie A e ad agosto fa il suo esordio in Champions League nella sfida tra i bianconeri e il Lione. Ha vestito la maglia di tutte le nazionali giovanili azzurri, prendendo parte all’Europeo Under 17 del 2016 e al Mondiale Under 20 dello scorso anno.