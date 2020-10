ufficiale Empoli, è addio con Antonelli. C'è la risoluzione consensuale

Empoli FC comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto in essere con Luca Antonelli. Al calciatore vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il contributo dato alla causa azzurra e i migliori auguri per il futuro professionale