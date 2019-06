Fonte: empolifc.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Empoli Football Club comunica di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto in essere con il Direttore dei rapporti istituzionali Andrea Butti.

Al dirigente, arrivato ad Empoli due stagioni fa, contribuendo alla promozione nella massima serie della stagione 2017/18, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva.