© foto di Federico De Luca

Riscattato ad inizio sessione dalla Juventus, Mirco Lipari (17) torna in prestito all'Empoli, trasferimento formalizzato. L'attaccante nazionale di categoria ha svolto un'annata eccellente con la formazione under 17 bianconera, segnando 20 reti in 24 presenze.

Ora la possibilità di completare la maturazione nella sua Toscana con la primavera guidata da Buscè, dove è presente il terzino sinistro ex Juventus Andrea Adamoli (18).