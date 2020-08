ufficiale Entella, è addio con Boscaglia. Risolto il contratto del tecnico

Attraverso una nota ufficiale, l'Entella comunica di aver rescisso il contratto con Roberto Boscaglia in scadenza nel giugno 2021. La società ringrazia l’allenatore e il suo staff (Filippi e Nastasi) per gli obiettivi sportivi raggiunti in questi due anni, centrando una straordinaria promozione in serie B e ottenendo la permanenza nella categoria nell’ultima stagione.