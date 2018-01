UFFICIALE: Foggia, arriva l'esterno difensivo Zambelli

Fonte: foggiacalcio1920.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Marco Zambelli, difensore esterno destro che ha disputato la scorsa stagione nelle fila dell’Empoli in serie A. Zambelli, bresciano di Gavardo dove è nato il 22 agosto del 1985, ha all’attivo 61 presenze in Serie A e 244 in B, più 11 gare di play-off, distribuite tra Empoli e Brescia. Con le rondinelle ha esordito in A il 26 settembre del 2004, a 19 anni, giocando ininterrottamente dal 2004 al 2015.