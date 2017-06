UFFICIALE: Foggia, rinnovo per il bomber Mazzeo

Fonte: foggiacalcio1920.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Foggia Calcio è felice di annunciare che Fabio Mazzeo ha rinnovato il proprio contratto con il club rossonero fino al 30 giugno 2019.

Mazzeo, arrivato in maglia rossonera il 2 settembre del 2016, è stato uno dei protagonisti della storica stagione appena conclusa e che ha riportato il Foggia in Serie B stracciando tutti i record. 21 gol in campionato, record in carriera, 4 gol in Super Coppa di Lega, oltre a un determinate contributo di classe e personalità.