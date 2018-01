UFFICIALE: Foggia, risoluzione consensuale per Sarno

© foto di Giuseppe Scialla

Il Foggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Vincenzo Sarno. L’ormai ex attaccante rossonero lascia dopo 3 stagioni dove ha collezionato 101 presenze (96 gare di campionato e 5 di playoff) impreziosite da 34 gol. A Sarno vanno i migliori auguri di grandi soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera da parte di tutta la famiglia del Foggia Calcio.