UFFICIALE: Foggia, torna il centrocampista Greco

Fonte: http://foggiacalcio1920.it

© foto di Federico Gaetano

Il Foggia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società US Cremonese le prestazioni sportive del centrocampista Leandro Greco.

Per Greco, che ha firmato un contratto fino al giugno 2021, è un ritorno in maglia rossonera dopo le 17 presenze fatte registrare nella scorsa stagione quando arrivò a Foggia a gennaio risultando tra i protagonisti dello splendido girone di ritorno. Romano, nato il 19 luglio del 1986, Greco vanta 118 presenze in Serie A (Roma, Verona, Genoa e Livorno), 24 nella Souper Ligka Ellada, la Serie A greca, con l’Olympiacos, con il quale ha conquistato scudetto e Coppa di Grecia, e 92 in Serie B (Verona, Pisa, Piacenza, Bari, Foggia e Cremonese). C’è anche la UEFA Champions League nella sua carriera con le maglie della Roma, 3 presenze e 1 gol, e dell’Olympiacos, 6 presenze e 1 gol. A Leandro Greco, che si unirà alla squadra in serata direttamente nel ritiro di Carpi, va il benvenuto di tutta la famiglia rossonera.