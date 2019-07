© foto di Matteo Ferri

Come già anticipato da TMW, Alessio Tribuzzi (20) ha concluso l'accordo per passare dall'Avellino al Frosinone. L'attaccante esterno è stato assoluto protagonista nella scalata degli irpini alla serie C con 11 goal e 12 assist.

Cresciuto nella Roma, quattro anni or sono si è trasferito nelle giovanili dello stesso Frosinone, per poi andare a Latina ed infine ad Avellino. I ciociari se lo aggiudicano a titolo gratuito. Si tratta di un nipote d'arte: suo zio è infatti Marco Capparella, ex calciatore con oltre 250 presenze tra i professionisti.