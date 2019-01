Fonte: http://www.asgiana.com

A.S. Giana Erminio comunica che in data odierna è stato perfezionato con la Vis Pesaro il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Gabriele Rocchi, in cambio dell’arrivo a Gorgonzola di Giorgio Gianola, in prestito fino al 30 giugno 2019. A Gabriele vanno i più sinceri ringraziamenti per quanto fatto in questi due anni e mezzo durante i quali ha vestito la maglia della Giana e gli auguri per una carriera ricca di successi, mentre a Giorgio Gianola il più caloroso benvenuto.