Fonte: http://www.acgozzano.it/

© foto di Andrea Rosito

A.C.Gozzano comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definito le prestazione sportive di Giuseppe Figliomeni.

Il nuovo difensore rossoblú ha deciso di sposare il progetto Gozzano nonostante le numerose richieste ricevute da altre società. Con l'esperienza acquisita nelle diverse stagioni sia in serie B sia in serie C, con le maglie del Crotone, Varese, Juve Stabia, Latina, Vicenza, Trapani, Foggia e Catanzaro, siamo sicuri che darà il giusto supporto alla squadra!

In bocca al lupo Giuseppe e ben arrivato nella famiglia rossoblú!