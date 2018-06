UFFICIALE: Hellas, confermato Matos: prestito con diritto di riscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Ryder Matos, classe 1993, dalla società Udinese Calcio.

Per Matos, in gialloblù da gennaio, il campionato 2018/19 sarà il primo di Serie B in carriera, dopo 4 stagioni consecutive in Serie A tra Carpi, Udinese e Verona.