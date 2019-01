© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona comunica di aver sottoscritto un contratto professionistico fino al 30 giugno 2022 con il calciatore classe 2000 Lucas Felippe Martello Nascimento, dall'estate 2017 in forza alla Primavera gialloblù. Lucas è un centrocampista dotato di grande duttilità prelevato dall'Hellas direttamente in Brasile, dove è nato il 3 maggio 2000, in seguito a un provino con la Primavera gialloblù. Dal suo arrivo ha confermato e migliorato di giorno in giorno le proprie qualità calcistiche, fino a diventare elemento fondamentale della Primavera con 7 reti e 8 assist in finora messi insieme in una stagione e mezza. Per lui anche tanti allenamenti ed esperienze con la prima squadra, su tutte la vittoria alla 'Max Liebhaber Cup' della scorsa estate ad Heidenheim, quando Lucas ha anche realizzato il rigore decisivo.