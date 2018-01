UFFICIALE: il Cittadella riabbraccia Menon

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Dopo tre anni e mezzo Riccardo Menon (18) torna al suo club di origine, vale a dire il Cittadella. Nell'estate 2014 il giovane centrocampista è approdato alla Roma, per rimanervi sino alla scorsa estate, quando è stato ceduto a titolo definitivo al Torino. Menon fa così ritorno a casa, dove ha avuto modo di affacciarsi per un breve periodo in prestito esattamente un anno fa.