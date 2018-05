UFFICIALE: Il Parma si aggiudica nuovamente l'asta per Collecchio

Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La società Parma Calcio 1913 comunica di essersi provvisoriamente aggiudicata – per un controvalore pari al prezzo di 3,21 Milioni di Euro più spese – la proprietà del Centro Sportivo di Collecchio, al termine del sesto tentativo di vendita, esperito questa mattina dal Fallimento Eventi Sportivi.

Come già comunicato in passato il Centro non verrà acquisito da una società terza ma direttamente da Parma Calcio 1913, di cui costituirà uno dei principali assets patrimoniali.

L’acquisizione – resa possibile dalla volontà e dall’impegno congiunto dell’azionista di maggioranza e dei soci di Nuovo Inizio – verra’ formalizzata nelle prossime settimane.