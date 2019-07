Fonte: http://ssjuvestabia.it

S. S. Juve Stabia rende noto che il calciatore Luca Germoni, classe ’97, anche per la stagione 2019/20 vestirà la maglia gialloblé.

La società stabiese, a seguito degli accordi raggiunti con S. S. Lazio, ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del difensore romano.

Luca Germoni, tra i protagonisti della promozione in serie cadetta, commenta l’importante scelta fatta: ” Con la Juve Stabia ho trascorso sei mesi bellissimi e sono convinto di aver fatto un passo importante per la mia carriera. Oltre a vincere, mi sono trovato benissimo con tutti.Se siamo uniti, come nella passata stagione, possiamo recitare un ruolo da protagonisti anche in serie B”.