© foto di Giuseppe Scialla

La Juve Stabia ha ufficializzato sul proprio sito di aver trovato l’accordo con l’Atalanta per la permanenza, in prestito con diritto di riscatto e controriscato, dell’esterno offensivo Salvatore Elia, classe ‘99, protagonista della promozione in Serie B. Sempre dagli orobici, con la medesima formula, arriva in gialloblù anche il centrocampista classe ‘99 Alessandro Mallamo.