ufficiale Leon, acquistato a titolo definitivo Joel Campbell dal Frosinone

vedi letture

Il Leon, club di massima divisione messicana, ha annunciato sui propri profili social l’acquisto a titolo definitivo di Joel Campbell, attaccante classe ‘92, arrivato in prestito dal Frosinone nel gennaio 2019. In questo anno e mezzo il costaricano ha collezzionato 44 presenze segnando cinque reti. Il calciatore sui suoi social ha espresso la propria felicità per poter continuare l’avventura in Messico.