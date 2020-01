Il Seravezza Pozzi comunica il trasferimento in forma definitiva del giocatore classe 2003 Thomas Dell'Amico al Livorno Calcio.

Il progetto "Sotto Quota”, che la nostra società ha messo in cantiere a Giugno, inizia a dare i suoi primi frutti. Il giovane esterno dx/sx si è messo in mostra in questo scorcio di campionato con la Juniores Nazionali tanto da accendere l’interesse della squadra toscana che milita nel campionato di Serie B.

Facciamo tanti auguri al ragazzo che si merita questa grande opportunità