UFFICIALE: Livorno, esonerato il tecnico Lucarelli

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Finisce dopo 10 gare l'avventura di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno. Il tecnico è stato infatti sollevato dall'incarico nella giornata di oggi come si legge sul sito del club labronico: “La società A.S. Livorno Calcio, con grande rammarico e dispiacere della società e degli azionisti tutti, come purtroppo accade in questi casi in cui l’unico a pagare è l’allenatore, annuncia il cambio di mister Lucarelli alla guida tecnica”.