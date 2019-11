© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Con una nota ufficiale, il Livorno comunica che Antonio Filippini torna in amaranto, nel ruolo di vice allenatore di mister Breda. Già ieri, l'ex Brescia era presente all’allenamento: “Sono felice di questo ritorno a Livorno. Ringrazio il presidente Spinelli per avermi dato questa opportunità. Sono pronto a collaborare e darmi da fare per il bene di una società della quale ho un ottimo ricordo e dove ho trascorso stagioni bellissime”.