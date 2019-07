Come anticipato dalla nostra redazione, Gregorio Luperini (25) è un nuovo calciatore del Trapani. Dopo due stagioni da titolare alla Pistoiese, il centrocampista (in passato anche di proprietà della Juventus) avrà dunque una nuova chance in serie B, categoria alla quale si è affacciato con la maglia della Pro Vercelli. Arriva a titolo gratuito, contratto già depositato.