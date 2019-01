© foto di Adrián Blanco/Bernabéu Digital

Erik Morán torna in Spagna. Il centrocampista spagnolo classe '91 nel gennaio 2018 aveva salutato il Leganes per approdare in Grecia, tra le file dell'AEK Atene. Adesso, dopo un anno esatto, il calciatore ha accettato la corte del Malaga trasferendosi mediante la formula del prestito. L'ex Real Saragozza giocherà dunque nella seconda divisione spagnola nei prossimi mesi, con la speranza di conquistare la promozione con la formazione andalusa.