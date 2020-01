© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come anticipatovi in giornata, Manuel Pucciarelli (28) ha lasciato il Chievo per trasferisi in prestito al Pescara. Nella sua esperienza con i clivensi durata due anni e mezzo, Pucciarelli ha sommato 43 apparizioni e cinque goal. Operazione ormai definita in ogni dettaglio.