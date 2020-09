ufficiale Monza, ceduto Palazzi in prestito annuale al Palermo

Andrea Palazzi passa a titolo temporaneo annuale al Palermo, club neopromosso in serie C, raggiungendo l'altro ex biancorosso Marconi. Al centrocampista, arrivato in Brianza nel gennaio 2019, in bocca al lupo per la nuova stagione e arrivederci!