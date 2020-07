ufficiale Monza, colpo in attacco. Arriva il centravanti danese Gytkjaer

Il Monza ha ufficializzato sui propri canali social l'arrivo del centravanti Christian Gytkjaer, classe '90, nell'ultima stagione in forza al Lech Poznan in Polonia dove ha segnato 24 reti in campionato.

AC Monza dà il benvenuto a Christian Lund Gytkjaer, grande acquisto per il reparto offensivo biancorosso, che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo.

L’attaccante danese, nato a Roskilde il 6/5/90, è stato presentato ufficialmente all'Autodromo come sorpresa, in occasione del lancio delle nuove maglie.

Arrivato a bordo del pullman del Club direttamente dalla pit lane con addosso la nuovissima maglia, è stato accolto dall'Amministratore Delegato Adriano Galliani e ha rilasciato le sue prime parole da giocatore del Monza. "Sono molto contento di essere qui, avevo molte offerte, ma sono stato subito convinto da questo progetto "

Gytkjaer è fresco vincitore della classifica marcatori nel campionato polacco, dove ha messo a segno 24 gol in 34 partite con la maglia del Lech Poznan, con cui complessivamente ha giocato per tre stagioni, realizzando 65 reti in 119 gare.

Il danese è ormai stabilmente nel giro della sua Nazionale, con cui ha collezionato 9 presenze e 5 gol.

Dopo aver giocato tra le altre squadre anche in Germania col Monaco 1860, è esploso col Rosenborg con cui ha vinto Campionato, classifica dei marcatori e Coppa di Norvegia nel 2016, siglando 23 gol in 39 partite.

Nel suo palmares anche la Coppa di Danimarca col Norsdjaelland nel 2011.

In carriera sono 167 le sue reti, con 27 assist in 361 presenze.