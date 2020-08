ufficiale Monza, ecco Di Gregorio dall'Inter. Prestito con opzione e contropzione

Settimo acquisto del Monza in questa finestra di mercato per il Monza. Il club brianzolo ha infatti comunicato l'arrivo dall'Inter di Michele Di Gregorio, portiere classe '97 lo scorso anno in forza al Pordenone. Il giocatore arriva in prestito fino a fine stagione con opzione e contropzione.