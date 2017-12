UFFICIALE: Monza, rescissione consensuale per Gasparri

Fonte: http://www.monza1912.it

S.S. Monza 1912 comunica di aver risolto consensualmente il contratto del giocatore Marco Gasparri.

Il Presidente Nicola Colombo e tutto il Club ringraziano Marco per l'impegno e la professionalità mostrata durante la sua permanenza in biancorosso, culminata con la promozione in serie C e la conquista dello scudetto di categoria, vinto grazie anche ad una sua realizzazione.

A Marco Gasparri va l'augurio di tutti per un futuro professionale ricco di soddisfazioni !!