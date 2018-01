UFFICIALE: Novara, arriva Maracchi dal Trapani

Fonte: http://novaracalcio.com/

© foto di Federico Gaetano

La Società Novara Calcio è lieta di informare giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo con la Società Trapani Calcio per il trasferimento in azzurro, a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di play off, del centrocampista Federico Maracchi, classe 1998. Nella stagione in corso il calciatore ha collezionato 19 presenze, realizzando 2 reti. Il calciatore prenderà la maglia n° 15.